Temptation Island, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro perdono la faccia: "Invitati?", che umiliazione

Una figuraccia colossale per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Un loro intervista su Temptation Island Vip (“ce l’hanno proposto ma abbiamo rifiutato, non è proprio il nostro genere”) ha scatenato la reazione della produzione del reality show di Canale 5. “Continuiamo a leggere, come tutti gli anni, sui social svariati nomi di personaggi più o meno noti - si legge sui profili ufficiali di Temptation Island - che dicono di aver rifiutato l’invito a partecipare al reality. Cosa che, per carità, potrà sempre accadere e non ci scomporrà dal portare avanti il nostro lavoro, ma ad oggi nella realtà dei fatti, i nomi che poi dichiarano di ‘aver rifiutato’ sono sempre non veri”. Temptation Island fa nomi e cognomi: “Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, risaltano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a cui auguriamo tutto il meglio dalla vita, ma che da noi non sono mai stati invitati a partecipare”. Poi la stoccata finale: “Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere sibilata di notizia, ma a volte l’insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti”.

