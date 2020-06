Uomini e Donne, Gemma Galgani e Sirius beccati così in strada a Roma: ma davvero?

Francesco Fredella 19 giugno 2020 a

Gemma Galgani e Sirius avvistati a Roma. La favola continua anche dopo Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Almeno sembra questo dalle prime spifferate che circolano in Rete. La coppia (se così possiamo definirla) è pronta ad una nuova esperienza televisiva: Temptation island. Intanto, in Rete è già caccia al luogo dove si sarebbero incontrati a Roma. Gemma continua a smorzare ogni tipo di polemica contro chi me dice che Sirius cerca solo popolarità. E una fonte beninformata, tra l’altro, avverte che la Dama torinese e la madre Marinaio sarebbero in contatto da giorni. Adesso occorre capire se si tratta di un fuoco di paglia o amore vero. La prova del falò sta per arrivare. Intanto, l’ultimo avvistamento (romantico) a Roma continua a infiammare il gossip. Gemma e Sirius sarebbero andati a cena insieme. Chi li ha visti ci dice che erano anche in atteggiamenti romantici. Guanti e mascherine d’obbligo.

