Belen Rodriguez, "siete malati di mente": lo sfogo di Jeremias, sospetti clamorosi sulla "rissa" con De Martino

Guerra. Fredda. Tra Stefano De Martino e Jeremias Rodriguez, fratello di Belen Rodriguez, sembra che i rapporti siano tesissimi. Il ballerino non commenta. Silenzio assoluto. Da settimane dall’addio di Belen non vuole parlare delle faccende private. In nessuna intervista accenna alla fine, per la seconda volta, del suo matrimonio con la Rodriguez. Intanto, Jeremias torna alla carica. “Ho detto a De Martino quello che dovevo dire”, racconta sui social. Tutto nasce dopo una frase ad effetto: “Mi dite in che giorno si festeggia Santa Falsità? Devo mandare gli auguri a un po’ di persone”. E questa frase, secondo molti follower, sarebbe rivolta alla burrasca in famiglia dopo la fine della storia tra Stefano e Belen. Allora Jeremias decide di precisare rompendo il silenzio. “Siete malati mentali pensando che possa fare un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita (si riferisce a Santiago, figlio di Belen e Stefano ndr). Quello che volevo dire a Stefano l’ho già detto”, ribadisce il piccolo di casa Rodriguez. Ma la sua frase lascia intendere che possa esserci stato (probabilmente) un confronto molto acceso. De Martino, ancora una volta, non entra nell’argomento.

