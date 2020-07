Temptation Island, Alessandro e Sofia nel dramma: "Sei mesi di corna". Il disastro al falò

07 luglio 2020 a

a

a

Ingrediente segreto: le corna. A Temptation island succede di tutto. Dopo l’addio al programma di Ciavy e Valeria, arriva pure la crisi tra Alessandro e Sofia. Alla base, secondo una tremenda spifferata, ci sarebbero i tradimenti durati per sei mesi. Alessandro sbotta. Dice: “Corna per sei mesi, è scappata due-tre volte. Deve dirmelo in faccia che sono stato io a tradirla, senza farmi passare da mer***a. Il mio sarebbe un amore malato? Lei fino ad agosto ha fatto come voleva. Non mi fa passare da bugiardo dopo che l’ho perdonata”.

"Chi è Sofia?". Antonella Elia, gaffe tremenda a Temptation Island: beccata da Striscia, l'imbarazzo durante lo sfogo | Video

Giovedì ci sarà il falò di confronto tra Alessandro e Sofia. Attesissimo. Un incontro di fuoco, è proprio il caso di dire. “Abbiamo due figli e un buon rapporto”, raccontava solo qualche giorno fa Alessandro alla tentatrice Beatrice. E Sofia in lacrime - nell’altro villaggio - esclamava: “Io in tutto ciò dove sono? Io lo sapevo che lui faceva schifo così. È un traditore, ma voleva far passare da traditrice me”. Preparatevi alle scintille in studio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.