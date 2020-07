Temptation Island, per Antonio e Anna novità in arrivo: "Stiamo provando ad avere un figlio"

Francesco Fredella 31 luglio 2020 a

Mano nella mano insieme. Antonio e Anna non rinunciano alla favola assieme. La terapia Temptation Island funziona. “Stiamo provando ad avere un figlio”, raccontano. Un incontro con Filippo che ha tolto ogni dubbio. “Ho intenzione di dimostrarle tutte le cose che ho capito. Quel percorso l’ho fatto in un modo per mettermi in condizione di capire determinate cose. Voglio dimostrarle che la amo davanti a tutti e smettere di trascurarla”, afferma Antonio.

Annamaria, poi, dice di aver acquisito maggiore sicurezza grazie a Temptation. “Stiamo provando ad avere un figlio, speriamo che arrivi”, dice Annamaria. Niente più incidenti di percorso per Antonio. Unico obiettivo: far nascere una famiglia.

