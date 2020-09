Amedeo e Sofia, Temptation Island senza precedenti: corna e falò alla prima puntata, finisce malissimo

Francesco Fredella 17 settembre 2020 a

Amedeo ha già tradito Sofia. È subito primo faló di confronto a Temptation Island. Sofia e Amedeo sono fidanzati da 11 anni. Partecipano al programma perché lei non si sente più amata e voluta. Secondo la fidanzata Amedeo la trascura e non le dà più le attenzioni di una volta. Un anno e mezzo fa la crisi. Sofia trova sul comodino del compagno una lettera d’amore dedicata ad un’altra donna. Amedeo si giustifica dicendole che quella lettera era solo un favore ad un amico che gli aveva chiesto aiuto per scrivere delle parole d’amore per la sua amata. Sofia ha deciso di credergli e di perdonarlo. Quello che Sofia non sa, però, è che in passato il suo fidanzato in realtà l’ha tradita ed ha deciso di confessare tutto alla produzione di Temptation Island. Amedeo ha promesso che solo quando il gioco inizierà confesserà tutto alla sua compagna.

Appena arrivata nel villaggio, Sofia viene subito chiamata nel pinnettu. Qui vedrà un video di Amedeo che parlando con gli altri fidanzati si lascerà scappare il tradimento. Secondo Nello non può ammettere di aver tradito la compagna: "Non puoi dirgli amó ti ho messo le corna!", Secondo gli altri fidanzati, invece, lui deve confessare e dire la verità. Sofia scoppia in lacrime: "Ho sempre messo me stessa in secondo piano" e chiede il falò di confronto perché ormai sa bene cosa fare ed era in attesa solo della conferma del presunto tradimento. Amedeo, faccia a faccia con Sofia, ammette tutto: "Mi dispiace tanto, ho sbagliato. Non so più se è abitudine o amore!". La fidanzata, al contrario, afferma di aver sempre saputo che il compagno l’aveva tradita ma che lo ama troppo ed è disposta a ricominciare: "Io sono qui e voglio ricominciare". Alla domanda di Alessia Marcuzzi: "Amedeo ma tu la ami?", lui risponde di avere il magone ma che non lo sa perché durante il programma non ha avuto modo di capirlo. Sofia cerca di convincere il compagno che dice di essere - anche! - arrabbiato con la fidanzata perché non gli ha dato la possibilità di continuare il programma per capire i suoi sentimenti. Lui, anche un po’ seccato e non così felice, stringe la mano della compagna ed escono insieme dal programma.

