Belen Rodriguez, altro sfregio di Soleil Sorge: voci su un (pazzesco) flirt

Toh, con un altro ex di Belen Rodriguez? Soleil Sorge “pizzicata” con Gianmaria Antinolfi (ex della showgirl argentina). Ma la Sorge non aveva detto di odiare il gossip? La sua frase torna in mente rispolverando un’intervista al settimanale Chi. Soleil sembra non mollare la famiglia Rodriguez forse per una legge del karma: ricordate il suo flirt con Jeremias? E’ un altro tassello che si inserisce nel grande puzzle del gossip. Ma non è l’unico. Fate attenzione. Andiamo per gradi. Ora Soleil sembrerebbe vicina all’ex di Belen e cala così il sipario sul flirt con Andrea Iannone, che ha parlato solo di una semplice uscita occasionale. Nulla di più. Una foto di Soleil con il pilota ha puntato di nuovo i riflettori sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

