Gemma Galgani a Uomini e donne, umiliazione pubblica: "Vuoi copulare?". Ridono tutti tranne lei

"Copuleresti con lei?". Gemma Galgani umiliata a Uomini e donne. Ovviamente, da Tina Cipollari. Battuta decisamente infelice, quella della storica opinionista di Maria De Filippi. La Dama di Torino sta conoscendo il cavaliere Franco (poi eliminato), che si presenta con un bizzarro video di tortorelle in atteggiamenti intimi. Voleva essere uno slancio romantico, ha generato il caos in studio. "Scusami, ma tu vorresti copulare con Gemma?", gli ha chiesto senza mezzi termini la Cipollari. Gelo e imbarazzo generalizzati, con le risate di tutti tranne che di Gemma. Alla Galgani non resta che concentrarsi su Biagio Di Maro, l'altro cavaliere che ha ammesso a Gianni Sperti di gradire la Dama "in tutto e per tutto". Amore che nasce o nuova illusione sentimentale in vista?

