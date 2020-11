Pomeriggio 5, Barbara D'Urso: "Io Flavio Briatore non lo sposerei mai"

20 novembre 2020 a

"Io Flavio Briatore non lo sposerei mai". Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 su Canale 5 spiazza tutti. Si sta parlando di Grande Fratello Vip ed Elisabetta Gragoraci, ex del manager. Ospite di Carmelita è Flavia Vento, che a proposito delle mille polemiche sulla showgirl argentina è tranchant: "Io capisco solo una cosa…Che sono tutte invidiose che Elisabetta Gregoraci si è sposata con Flavio Briatore... E’ un dato di fatto, rosicano". Un giudizio che non trova per nulla d'accordo la D'Urso.





Poco prima, il tema del giorno era Selvaggia Roma, la grande provocatrice che da quando è entrata nella casa, una settimana fa, ha individuato proprio nella Gregoraci il suo bersaglio quotidiano. "Ha uno scopo ben preciso, sta mettendo Elisabetta contro Dayane Mello", assicura sibillina la D'Urso. "Selvaggia secondo me è entrata lì dentro con uno scopo ben preciso…Poi ne parleremo anche a Live Non è la D’Urso. Avremo anche i suoi ex". Insomma, fuochi d'artificio in arrivo.

