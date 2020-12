Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e un drammatico retroscena: "Ho un blocco con le donne da due anni", Pretelli crolla a piangere

17 dicembre 2020 a

"Ho un blocco con le donne". Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, tutto va visto ora sotto una nuova luce. L'ex velino di Striscia la notizia scoppia a piangere in sauna, rivelando il suo dramma privato a Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta. "Non è che pensi ancora a Elisabetta, dimmi la verità!", incalza Cristiano. E qui Pretelli crolla: "Sono due anni e mezzo che ho un blocco, ho qualcosa da risolvere" e la Gregoraci evidentemente ha riportato il grumo di insicurezze a galla. "Ho provato con lei le cose che si provano all'inizio. Al di fuori mi è già capitato, ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad andare avanti dopo un mese, due". "Goditi questo Grande Fratello, ma da quando Elisabetta è entrata tu hai perso la brocca", lo riporta a terra Malgioglio.

