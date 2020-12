Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci umiliata. Pretelli e Salemi, il raptus di passione in piscina

30 dicembre 2020 a

Pierpaolo Pretelli e il bacio appassionato in piscina. Una scena già vista al Grande Fratello Vip, solo che questa volta al posto di Elisabetta Gregoraci c’è Giulia Salemi. Ai telespettatori del reality sembra un déjà-vù, ma ora quello che conta è la nascente storia d'amore già ribattezzata "Prelemi".

Le effusioni e i baci in piscina sono avvenuti nel cuore della notte e hanno riportato alla memoria il famoso bacio con l’ex di Flavio Briatore. Adesso, però, il capitolo con la Gregoraci è archiviato e Pierpaolo si gode la sua intimità con Giulia. Il primo bacio è scattato sotto il vischio per un gioco del Grande Fratello, ma ora i due non si nascondono più. “Io sono felice”, gli ha sussurrato la Salemi. “Anch’io, sono proprio sereno”, ha replicato Pretelli.

