Elisa Isoardi, "questo è per voi": con Raimondo Todaro non è finita? Un gesto davvero inaspettato

Hanno fatto sognare il pubblico di Ballando con le Stelle, tanto che in molti hanno pensato fosse nata una nuova coppia. Stiamo parlando di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, partner di ballo nella trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai1. I due, però, hanno sempre smentito qualsiasi tipo di gossip sul loro conto. Tuttavia, l’ultima foto pubblicata dalla Isoardi su Instagram ha riacceso le speranze dei fan della coppia. La conduttrice – che si mostra allegra e solare – ha scelto di dedicare lo scatto in questione ai suoi seguaci. E in particolare ad alcune pagine di fiducia. Sorprende, però, che tra tredici profili spuntino anche alcuni profili dedicati proprio alla presunta coppia. Intanto pare che Todaro abbia trovato l’amore con un’altra donna: Sara Arfaoui, una delle professoresse del programma L’Eredità, in onda su Rai1. Indiscrezione confermata dal direttore di Novella2000, Roberto Alessi.

