Live, "non mi va di andare avanti". Barbara D'Urso interrompe tutto: rissa tra Valeria Marini e il suo ex fuori controllo

Questo confronto al Live Non è la D'Urso non s’ha da fare. In ascensore Valeria Marini non vuole entrare: nessun incontro con Gianluigi (il suo ex). Che attacca la signora Gianna, madre della Marini.

Valeria ha diffidato Gianluigi. "Non ti permetto di mettere in mezzo mia madre, non parlare di mia madre. Non ti permettere", dice Valeria. E incassa l’applauso. "Ho sbagliato a fidarmi di te", dice la Marini. "Perché non mi hai difeso quando ti dicevano che ero gay? Ho tutte le prove", urla Gianluigi. "Devi chiedere scusa a mia madre": Valeria è un fiume in piena. "Tutto nasce da una dichiarazione poco elegante della Titocchia che ha detto, Valeria sono una tua amica che Gianluigi sta con te solo per pubblicità", continua la Marini.



Un fuoriprogramma al Live che fa salire la temperatura. Accuse assurde di Gianluigi. "Sei contento di questo teatrino?": Valeria avrebbe voluto chiarire nell’ascensore di Live il rapporto, incrinato, con Gianluigi. Ma appena la Marini ascolta le dichiarazioni del suo ex contro la signora Gianna tutto precipita. Interviene la d’Urso: "Chiedi scusa alla mamma di Valeria”. Mea culpa dell’ex, che chiede scusa. La DUrso è categorica: "Non mi va di andare avanti così". Valeria perde le staffe contro il suo ex, ma poi chiede scusa al pubblico per aver perso le staffe. "Mettiamoci un macigno sopra. Non volevo arrabbiarmi", conclude. Stellare come sempre la Marini dà una lezione a tutti. Il suo ex, adesso, raccoglie i cocci. Storia finita. Definitivamente.

