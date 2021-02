Diletta Leotta e Can Yaman paparazzati così? Occhio al dettaglio, qui c'è puzza di farsa: cosa spunta nella foto

Francesco Fredella 17 febbraio 2021 a

a

a

Davvero Can Yaman cerca casa a Roma? Sembra proprio di sì. Infatti, il settimanale Chi - diretto da Alfonso Signorini - ha "pizzicato" l'attore con Diletta Leotta in giro per la Capitale. E, a quanto pare, tra loro la bella favola sembra continuare. Infatti, proprio ieri nei cieli di Roma è comparso un aereo con uno striscione: "Diletta, mi vuoi sposare? Can". Immaginate quello che è accaduto: fans in delirio per l'attore turco. Ma una parte dei fan sarebbero rimasti delusi: secondo loro potrebbe trattarsi di un amore pilotato. Il condizionale è d'obbligo in questi casi. I diretti interessati, Can Yaman e Diletta Leotta, hanno pubblicato varie foto insieme. Ma ci sarebbero anche i fotografi al seguito. E questo farebbe pensare ad una situazione organizzata a tavolino.

"Stesso albergo, camere separate". Tutte balle: Diletta Leotta si tradisce da sola, notate nulla di strano nella foto?

Ci pensa il settimanale "Chi", che per primo ha sganciato la bomba sull'amore segreto tra Diletta Leotta e Can Yaman, a mettere le cose in chiaro con una serie di foto-scoop: ora la coppia starebbe cercando casa a Roma. Qualcuno, addirittura, parla di matrimonio a giugno. La notizia, però, non è stata confermata dai diretti interessati.

"Storia d'amore o solo d'affari?": pesante sospetto sulla coppia Leotta-Yaman

Yaman, che per la prima volta in tv è stato intervistato al Live-Non è la d'Urso da Barbara d'Urso (in quell'occasione ha regalato persino una stecca di cioccolato alla conduttrice), interpreterà Sandokan nella prossima serie televisiva. Quando ha annunciato questo scoop il pubblico è rimasto senza fiato. Sembra che abbia detto "no" all'Isola dei famosi, dove era richiestissimo, per vestire i panni di questo personaggio storico per il cinema mondiale. Can Yaman incanterà tutti. Di nuovo.

Banditi in casa di Diletta Leotta, colpo pazzesco: ecco quanto le rubano. Uno choc: tutta colpa di questa foto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.