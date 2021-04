Belen Rodriguez, "colpo di fulmine". Sapete chi è questa ragazza? "È già entrata nel clan"

Francesco Fredella 16 aprile 2021 a

Jeremias Rodriguez è al settimo cielo. Ora ha trovato l'amore ed è felicissimo. Si chiama Deborah la nuova fiamma di Jeremias, è nata e cresciuta in provincia di Varese, (precisamente a Gallarate). Professione hostess: conosce benissimo quattro lingue.

"Penso di non aver mai conosciuto una famiglia così umile, altruista, unita come la famiglia di Jere. Mi hanno fatto sentire a casa dal primo istante. Sono uno più bello dell’altro, dentro e fuori", confessa la ragazza durante una lunga conversazione con i followers sui social. "Non sono una ragazza gelosa, devo anche dire però che lui non mi ha mai dato modo di esserlo…. Quindi forse sì, potrei scoprirmi una iena. Ma comunque in generale penso che un po’ di sana gelosia non guasti mai, anzi, fa anche piacere”, continua. Sui social va fortissimo e si confessa senza segreti. Parla anche dei suoi genitori: "Ho un rapporto splendido! Penso che non esista al mondo qualcosa di più importante della famiglia. L’amore che ricevi in casa lo trasmetti inconsciamente alle persone che incontri. Siamo una famiglia numerosa, io sono la terza di quattro figli e già zia di due splendidi nipoti".

Ma come si sono conosciuti Jeremias e Deborah? Una sera in un locale. Colpo di fulmine. I due parlano a lungo e poi, nella confusione generale, si perdono di vista. Ma riesce a rintracciarla tramite Instagram. Ed è così che nasce un'amicizia speciale, diventata amore. La fidanzata di Jeremias è entrata a pieno titolo nel clan Rodriguez, così come l'hanno chiamato molti fan.

