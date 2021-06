Maria De Filippi, la confessione pesantissima di Stefano De Martino: "Tra lei e il direttore dalla Rai..."

Francesco Fredella 14 giugno 2021 a

Stefano De Martino commentatore di calcio. La partita di esordio degli Azzurri, che hanno battuto la Turchia vincendo 3-0, al centro di una nuova polemica abbastanza singolare. A tratti ridicola. L'ex ballerino di Amici commenta il match con i The Jackal e spunta un gioco che diventa virale. “Noi abbiamo pensato di farti un po’ di domande per conoscerti meglio. Vogliamo fare una cosa particolare con te. Questo è un giochino che si chiama ‘rispondi o posta’. Se vuoi rispondere bene, se non lo vuoi devi pagare un pegno digitale”, dicono i comici napoletani. Arriva la prima domanda. Abbastanza facile. Eccola: “Se in un elicottero in fiamme ci fossero Maria De Filippi e il direttore di Rai Due che ti offre tre stagioni di un programma, tu chi salvi?“. La risposta di De Martino non è per niente scontata: “Dai salvo Maria“.

Ma arriva subito un altro giro di domande, molto suggestive e scomode. “Hai spesso collaborato con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Maurizio Casagrande. Chi è il più simpatico tra i tre? Fai una classifica dal più carino al più antipatico“, domandano i The Jackal. Penitenza per Stefano, ovviamente virale con una storia Instagram. “Sarei voluto nascere a Milano invece di Torre Annunziata", dice il ballerino.

Europei a Casa The Jackal è il format estivo dedicato agli Europei sta andando fortissimo e non mancano colpi di scena tutti dedicati agli ospiti che partecipano al format. Addirittura, esagerando, c'è chi accusa De Martino di razzismo: un po' esagerato. L'ex ballerino di Amici ha solo detto sui social una frase pagando la penitenza, come previsto dal gioco. Stop.

