Principe William e Kate Middleton, "ogni volta che i bimbi urlano". Altro terremoto: i rumors sul "metodo educativo"

Ad aggiungere pepe sulla famiglia reale inglese, come se non bastasse il libro in uscita del principe Harry, ecco piovere anche Finding Freedom 2, firmato dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand, e che presto uscirà presto in una nuova versione con dei nuovi capitoli.

Nel volume, si apprende, verrà trattato anche un tema delicatissimo, ossia l'aborto spontaneo che Meghan Markle ebbe nel luglio 2020 e il difficile cammino che la duchessa affrontò per superare un trauma che la aveva segnata a fondo. Insomma, un combinato disposto, quello dei due libri, che starebbe ulteriormente terremotando i Windsor, in una sorta di movimento tellurico continuo che dura da tempo immemore, partendo dall'addio al Regno Unito di Meghan e Harry e fino ad arrivare alla loro intervista-bomba concessa ad Oprah Winfrey.

Ma non è tutto. Sempre in Finding Freedom 2 ci saranno capitoli dedicati al principe William e a Kate Middleton e al loro essere genitori, il mestiere più difficile del mondo. Il libro svela infatti alcuni dei loro metodi educativis. Pur mostrandosi sempre molto comprensivi, William e Kate avrebbero introdotto una regola che nessuno può rompere. "Gridare è off-limits", svela una fonte al Sun. E la medesima fonte aggiunge: "Qualsiasi accenno di urla l’uno contro l’altro viene affrontato allontanandoli". I bambini, però, non verrebbero puniti: "Le cose vengono spiegate e le conseguenze delineate e non gridano mai contro di loro", conclude la fonte.

