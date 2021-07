Tommaso Zorzi, rottura totale con Francesco Oppini? Le pesantissime parole contro i gay, ora si capisce tutto

30 luglio 2021 a

Nell'amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi qualcosa si è rotto. Ma mentre fino a qualche giorno fa si trattava solo di voci, adesso invece un messaggio del figlio di Alba Parietti sembrerebbe togliere ogni dubbio. Di recente, inoltre, l'influencer milanese ha pure deciso di non seguire più il suo ex amico sui social. Adesso l'opinionista sportivo interviene per fare chiarezza. A quanto pare, il motivo del loro allontanamento è dovuto ad alcuni tweet indelicati verso i gay fatti da Francesco diversi anni fa.

"Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali delle frasi che, per quanto infelici, sono state scritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico. Nel frattempo sia il nostro linguaggio che la società in cui viviamo si sono evolute e queste parole, che ripeto essere sbagliate, non fanno più parte del nostro gergo", ha scritto Oppini su Instagram. Poi se l'è presa con chi è andato a ripescare quelle frasi: "Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche post più recenti ( vedi ultimi 5 anni) nei quali prendo apertamente posizione in favore della comunità LGBTQ+".

Sulla vicenda è intervenuta anche la mamma di Oppini, che sempre sui social si è lasciata andare a uno sfogo: "Un'amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera. Se hai voluto bene a qualcuno, non userai mai le sue confidenze , le sue cadute , le sue debolezze per fargli male e soprattutto per amore verso te stesso non lo permetterai agli altri".

