Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? "Non solo mano nella mano", la testimonianza clamorosa: in pubblico...

Emergono nuovi retroscena su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. È bastata una foto pubblicata su Instagram dal noto imprenditore per riaccendere il gossip su di lui e l’ex moglie. Nonostante la separazione, avvenuta nel 2007 dopo quasi dieci anni di matrimonio, i due sono rimasti in ottimi rapporti per il bene del figlio Nathan Falco: dal 2017, anno in cui hanno deciso di dividersi, Briatore e la showgirl calabrese sono rimasti sempre uniti per preservare la serenità del figlio.

Ciclicamente, però, si parla di un loro possibile ritorno in fiamma: in molti ci credono dopo l’ultimo scatto che li ritrae a pranzo insieme, seduti a un tavolino con vista mare, in cui appaiono entrambi rilassati e sorridenti. I loro fan hanno immediatamente fatto partire il chiacchiericcio, alimentato da alcuni dettagli emersi successivamente la pubblicazione di quella foto da parte di Briatore.

Durante la serata di sabato 31 luglio, mister Billionaire e la sua ex moglie hanno partecipato all’evento di LuisaViaroma e Unicef, organizzato a Capri: alcuni dei presenti hanno raccontato che i due non si sono mai staccati e avrebbero addirittura fatto la loro entrata in scena all’evento mano nella mano. Vedremo se le voci di un ritorno di fiamma troveranno conferma.

