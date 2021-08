Uomini e Donne, alto tradimento di Gemma Galgani? "A quale reality parteciperà", clamoroso a Mediaset

13 agosto 2021 a

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per partecipare a un altro reality: sono sempre più insistenti le voci su un possibile passo indietro della dama torinese, conosciuta soprattutto per la partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La Galgani, che spesso è protagonista di discussioni e siparietti con l'opinionista Tina Cipollari, potrebbe prendere parte a un altro programma, La Talpa, stando a un'indiscrezione riportata da Leggo.

Intanto, la nuova stagione di Uomini e Donne si preannuncia piena di novità. Tra le più significative, la scelta della padrona di casa di far accomodare sul trono più conosciuto d'Italia anche una tronista transgender. Ma sicuramente anche l'assenza di Gemma potrebbe essere una novità da non sottovalutare per il fortunato programma di Canale 5.

Il reality cui dovrebbe partecipare la dama torinese è andato in onda l'ultima volta nel 2008 su Italia 1. Adesso dovrebbe tornare su Mediaset a partire dalla prossima stagione. Nonostante alcune conoscenze più o meno approfondite, Gemma non è riuscita a trovare l'amore nel corso di Uomini e Donne. E pare, inoltre, che l'arrivo di un'altra dama, Isabella Ricci, abbia un po' oscurato il ruolo indiscusso di protagonista della Galgani. Per di più, la sua presenza nel cast del reality show potrebbe giovare anche a La Talpa, visto il grande successo che la dama torinese ha sia sui social che sul piccolo schermo.

