Belen Rodriguez in intimo a poche settimane dal parto: un fisico contro le leggi della natura

22 agosto 2021 a

a

a

È passato solo un mese e mezzo dal parto della piccola Luna Marie, ma Belen Rodriguez sfoggia già delle curve pazzesche nell’ultimo scatto condiviso con i fan. Fan che, neanche a dirlo, si sono letteralmente scatenati, regalando alla showgirl argentina tante reazioni entusiaste. Dopo il parto, in effetti, la Rodriguez si è data da fare, tornando subito – per esempio - negli studi televisivi di Tu Si Que Vales, la trasmissione sui nuovi talenti in onda su Canale 5.

Belen, che succede? Bikini in piscina: si volta e primo piano sul Lato B. E la frase che sconvolge i fan | Guarda

Nello scatto pubblicato nelle storie di Instagram, Belen si mostra in una posa sensualissima con un ventre piattissino e il seno rigoglioso. Addosso solo lingerie. La maternità sembra aver accresciuto la sua dolcezza. Allo stesso tempo, però, non manca chi se ne approfitta. A quanto pare, per l’ennesima volta, qualcuno non avrà perso occasione per attaccarla.

Ecco perché la Ridriguez, come scrive TgCom24, si è lasciata andare a un duro sfogo con i suoi follower: "Il problema è che viviamo in un mondo in cui più str*** sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione è la normalità e la gentilezza una perdita di tempo". Non si sa nello specifico a chi siano rivolte queste parole. Di certo Belen non le manda a dire.

Andrea Iannone beccato al mare con lei: "Belen scansati", Lato B clamoroso. La riconoscete? | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.