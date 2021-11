Belen Rodriguez, "ecco in chi trova conforto". Antonino addio, ha un altro? Fuori il nome: bomba di gossip

04 novembre 2021 a

Ormai la crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, seppur mai confermata ufficialmente, è storia nota. Troppi gli indizi, per non dire vere e proprie prove, che si sono accumulate nel corso delle ultime settimane. Resta da capire se i due, che soltanto pochi mesi fa sono diventati genitori della piccola Luna Mari, si siano lasciati definitivamente o stiano ancora cercando di ricomporre la situazione.

Nel frattempo il settimanale Diva e Donna ha lanciato un’indiscrezione-bomba sulla showgirl argentina: “Belen avrebbe trovato in questo periodo difficile il sostegno di Fabrizio Corona e si sarebbe stretta a lui, che la conosce molto bene”. Nessun ritorno di fiamma all’orizzonte però, ma solo un’amicizia di vecchia data che sarebbe tornata in auge in questa fase molto particolare della vita della Rodriguez: “Difficile per ora un ritorno di fiamma tra Fabrizio e Belen - si legge sempre su Diva e Donna - lui in una storia Instagram ha scambiato baci passionali con Sara”.

Sempre secondo il settimanale di gossip, sarebbe stata Belen a innescare la crisi con Antonino: “Per lei forse tutto è andato troppo di fretta. Sono successe troppe cose”. Ad un tratto la showgirl argentina si sarebbe resa conto che il suo compagno non avrebbe potuto sostenere la complessità della sua vita.

