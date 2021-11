Belen Rodriguez completamente nuda nella doccia? Lì sotto, un dettaglio sconvolgente: sospetti bollenti

08 novembre 2021 a

I fan non perdonano Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha voluto riproporre una sua foto con tanto di pancione. Un'immagine che è stata scattata in vacanza con il compagno Antonino Spinalbese quando era in dolce attesa della piccola Luna Marì. Agli utenti del web però non è passato inosservato un piccolo dettaglio: il ritocchino. "C'è un po' di Belén in questo Photoshop", scrive uno ironizzando sullo scatto della Rodriguez completamente nuda mentre altri gli fanno eco: "Amo, almeno assumi un buon grafico però", "I sassi tutti quanti deformati, ritocca meglio".

E ancora: "Questa l’hai ritoccata male cucciola! Ritenta". Ma c'è anche chi scherza sulle pareti dietro a Belen: "Ti si sta squagliando il muro, fai controllare i riscaldamenti". Insomma, Belen ha fatto uno scivolone. Per lei in questo periodo c'è spazio solo per i figli. Da giorni si rincorrono voci di una possibile crisi con il compagno.

Prima le frecciate su Instagram, poi il gossip sulle litigate e la lontananza. Recentemente la Rodriguez è volata in Sicilia con i fratelli, Jeremias e Cecilia, e i rispettivi compagni. Di Antonino però neanche l'ombra. Sarà un caso? Certo è che nonostante i rumors i due non hanno ancora proferito parola.

