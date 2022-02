Michelle Hunziker, gossip-terremoto: "La sua nuova baby fiamma, 14 anni in meno". Ecco chi è: bomba di Dagospia

18 febbraio 2022 a

a

a

Sulla bocca di tutti, Michelle Hunziker. E ormai da parecchie settimane: prima per il rocambolesco addio a Tomaso Trussardi dopo 10 anni di relazione. Oggi invece per il ritorno in tv con Michelle Impossibile, due puntata su Canale 5 la prima delle quali è stata trasmessa martedì 16 febbraio. Il programma ha avuto molto successo in termini di share e ha diviso la critica. Chiacchieratissimo, inoltre, il bacio a stampo in bocca dato a Eros Ramazzotti, il suo storico ex, bacio in seguito al quale Tomaso Trussardi ha tolto a Michelle ed Aurora Ramazzotti il "follow" sui social network.

Michelle Hunziker, "Più bella cosa?": non proprio... Per chi la la ha scritta davvero Eros Ramazzotti: clamorose conferme

E ora, ecco che si torna a parlare della Hunziker per questioni di puro gossip. Si parla di presunti flirt, proprio come se ne era parlato per Trussardi subito dopo la rottura (voci poi smentite dal diretto interessato sia sui social sia in un'intervista concessa al Corriere della Sera).

Avete notato che Tomaso Trussardi... Il sospetto su Michelle Hunziker dopo la prima puntata su Canale 5

Ora, al centro del chiacchiericcio, però c'è Michelle. E a sganciare la bomba di gossip è l'onnipresente Dagospia, che avanza il sospetto che si stia frequentando con Carlo Piazza. Di chi si tratta? Presto detto, un modello. Ma di clamoroso, in caso di flirt confermato, c'è l'età di lui: classe 1991, mentre Michelle è del 1977. Insomma, 14 anni di diferenza (e Carlo Piazza ha appena 5 anni in più della figlia di Michelle, Aurora). Ovviamente, si tratta solo di indiscrezioni di Dagospia. In attesa di eventuali smentite...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.