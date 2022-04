Michelle Hunziker, "clicca qui". Il décolleté esplode, top "sbriciolato": roba piccantissima

11 aprile 2022 a

Momento d'oro per Michelle Hunziker. Dopo i dolori sentimentali per la fine della lunga storia d'amore con Tomaso Trussardi, la showgirl svizzera sembra aver trovato nuove certezze: è tornata alla guida di Striscia la notizia, in coppia con l'amico di sempre Gerry Scotti (insieme a Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, sono senza ombra di dubbio il duo più amato dai telespettatori del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci). E anche sul lato privato, la relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini sembra una cosa seria, non solo un colpo di testa alla "chiodo scaccia chiodo".

E a confermare il periodo di serenità, anche l'amore dei fan e l'attenzione del gossip. Ogni look proposto da Michelle conquista i telespettatori (l'anteprima di Striscia è tra i momenti più attesi della trasmissione), ogni foto su Instagram e ogni Story "d'anteprima" attirano centinaia di commenti entusiastici. E la Hunziker non lesina mai sorprese "piccanti", tra minigonne, top scollatissimi, tubini ultra-aderenti, tacchi a spillo.

Tutto un armamentario condito da simpatia e auto-ironia, soprattutto nelle stories quotidiane. Anche quelle a finalità commerciale. Nell'ultimo, ad esempio, mette in mostra un décolleté esplosivo a stento trattenuto dal top nero. E la scritta "clicca qui", proprio sul davanzale, viene commentata con toni pepati da molti follower.

