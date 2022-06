Meghan Markle e Harry? "Adolescenti petulanti, perché sono partiti prima": chi li umilia, la fine di tutto

09 giugno 2022 a

Non cessano le accuse nei confronti dei Sussex. Meghan Markle e il Principe Harry sono stati criticati duramente per il loro comportamento durante il Giubileo della Regina Elisabetta. L'unica apparizione pubblica dei coniugi è stata quella presso la Cattedrale di St. Paul mentre sono stati allontani da tutte le altre, come ad esempio dall'apparzione in balconata del Backingam Palace. Il timore era quello che potessero oscurare la presenza della Regina.

Per questo motivo i Sussex si sono molto risentiti, tanto da anticipare il loro ritorno a Los Angeles. Angela Levin, biografa reale, ha affermato che uno dei motivi che avrebbe fatto arrabbiare i coniugi è il fatto che Queen Elizabeth non abbia acconsentito a scattare foto durante l’incontro con la nipote Lilibet, figlia di Harry e Meghan. "Ho pensato che hanno agito come degli adolescenti petulanti, davvero", ha affermato la biografa che ha poi aggiunto: “Se non ottenevano ciò che volevano, se ne sarebbero andati. Sono partiti presto, sono partiti prima del concorso di domenica".

La Levin ha accusato inoltre i Sussex che il loro interesse non era quello di passare del tempo con la famiglia, bensì cercare visibilità. Harry infatti ha sempre sostenuto di aver paura di circolare senza sicurezza per le strade del Regno Unito tanto da portare in Tribunale il Ministro dell'Interno per la sua protezione. L'ultimo gesto che ha compiuto l' ha però smentito. La biografa ha fatto notare che Harry in direzione dell'aeroporto, ha abbassato i finestrini oscurati per salutare i fan. "Eccoli lì, in un'auto con i finestrini neri, scelta apposta in modo tale che nessuno potesse vedere chi fossero, ed entrambi hanno aperto i finestrini e hanno iniziato a salutare le persone" ha spiegato la Levin che ha poi continuato: "Se, come dici, hai tanta paura, questo poteva essere molto pericoloso: qualcuno avrebbe potuto lanciare una bomba o un carico di pomodori attraverso il finestrino. Così facendo ti sei reso molto vulnerabile. È una tale ipocrisia, vero?" ha criticato Angela Levin.

