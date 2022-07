Mara Venier, "devo leccare le cag*** dei gabbiani?": il video del raptus sulla terrazza

Francesco Fredella 05 luglio 2022 a

Adesso parla Mara Venier. E fa chiarezza dopo le polemiche degli ultimi giorni. La conduttrice di Domenica In, sempre molto attiva sui social, ha approfittato del caldo terribile di questi giorni per rinfrescarsi un po' mentre puliva il suo terrazzo.

Il video è stato pubblicato su Instagram. Nulla si strano, nulla di male. Ma alcuni utenti, sempre pronti ad accusare tutto e tutti, l'hanno attaccata perché avrebbe sprecato acqua in un momento di siccità: un attacco assurdo, ingiustificato. "Non è uno spreco d’acqua", scrivono molti utenti che difendono zia Mara. Che, con ironia, scrive: "Non cominciate a dire che spreco l’acqua... le cag*** dei gabbiani come le lavo???? Lecco????” Caso chiuso: con la sua unica verve, la Venier mette tutti a tacere. Una volta per sempre.

"Caz***e". Mara Venier, questa foto e lo sfregio sull'ex: lei perde il controllo | Guarda

Il video, intanto, incassa i like e i commenti positivi di tanti personaggi dello spettacolo: Lorenzo Jovanotti o Elena Santarelli. La sua storica amica Rita Dalla Chiesa commenta la scena con un pizzico di preoccupazione: “Attenta che a piedi nudi scivoli!!!!”

Riconfermata. La Venier, dal prossimo anno, torna al timone di Domenica In, su Rai 1, il programma più seguito da sempre. Lei, che aveva accettato il ritorno per una sola stagione, adesso si ritrova ad essere una delle più gettonate della tv. Una vera fuoriclasse, senza ombra di dubbio. Mara sa condurre quel programma, cucito addosso come un abito su misura. E l'ha condotto nel periodo più difficile per la tv italiana quando, nel 2020 in piena pandemia, si è ritrovata sola in studio. Senza pubblico. Senza orchestra.

