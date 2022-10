Natalia Estrada sparita, come campa oggi: "Non mostro le mie miserie"

06 ottobre 2022 a

Natalia Estrada ha da poco compiuto 50 anni, e se li porta benissimo. Eppure la sua non è più una vita da star. Tutt'altro. L'attrice spagnola, che ha avuto un grande successo tra gli anni '90 e i primi anni 2000 sul piccolo e sul grande schermo, oggi conduce una vita da cowgirl, in compagnia di cavalli e mucche, completamente lontana dai riflettori. Estrada, infatti, gestisce un ranch nelle campagne vicino Forlì insieme al compagno Andrea Mischianti.

La passione per il mondo equestre risale al 2002, anno in cui ha cominciato gradualmente ad allontanarsi dalla tv. Eppure, al momento non sembrano esserci ripensamenti all'orizzonte. Anzi, la showgirl si è confessata in un'intervista a Oggi rivelando di aver ricevuto e rifiutato molte offerte televisive.

"I reality? Me li hanno proposti tutti" - dichiara - "non vedo perché dovrei andare in tv a mostrare le mie miserie. So presentare discretamente, ballare, se volessi tornare in tv avrei altro da offrire. Ma il mio stile di vita non ha prezzo: abito in campagna, curo i miei cavalli e vivo col cappello da cowboy in testa, se lo tolgo mi sento a disagio". Non a caso i suoi 50 anni li ha festeggiati "in Colorado, con una torta a tema equino e una grande grigliata". Da un po’ di anni è addirittura nonna di due nipotini, figli di Natalia, avuta dall'ex marito Giorgio Mastrota, ma la Estrada non sembra preoccuparsene. "Nonna è solo un nome, come 50 è solo un numero. I bambini hanno già un pony, vengono con me a cavalcare. Sono la “nonna dei cavalli”.