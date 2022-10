Silvia Toffanin, "c'è lei dietro la decisione di Ilary Blasi": bomba di gossip

Francesco Fredella 28 ottobre 2022 a

Spunta un retroscena sulla vita professionale di Ilary Blasi, che da pochi mesi è single dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. A rivelare un'indiscrezione pazzesca è il giornalista Alberto Dandolo, che cura una rubrica di gossip sul settimanale Oggi. Sembra, secondo Dandolo, che voglia tornare molto presto in tv. "Aveva inizialmente deciso di concedersi un anno sabbatico dalla tv e dedicarsi a se stessa e ai suoi figli… Negli ultimi giorni però l’ex signora Totti ha cambiato idea!", scrive il giornalista.

Pare, senza troppi giri di parole, che sia stata Silvia Toffanin a convincere la Blasi a non lasciare la tv. Tutto farebbe pensare ad un nuovo colpo di scena, che si sta per consumare in televisione. "Spinta e supportata dai suoi famigliari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin ha deciso di non sospendere i suoi impegni professionali…", dice ancora. "Tornerà in primavera al timone del reality show adventure…". L'Isola dei famosi è stata confermata, dovrebbe partire ad aprile-maggio 2023. "In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione…", racconta ancora.

Intanto, ci sarà una nuova udienza nell'affaire Totti-Blasi. I due, che si sono separati all'inizio dell'estate, sono in procinto di divorziare una volta per tutte. Ma la partita sarà giocata in tribunale, tra avvocati e carte bollate. La separazione consensuale non è andata a buon fine ed i due si sono ritrovati in mano ai loro avvocati, che adesso dovranno decidere sull'ingente patrimonio. Intanto, lui sarebbe andato a vivere a Vigna Clara (quartiere di Roma nord), lei all'Eur nella mega villa di famiglia. Il resto è storia di questi giorni.