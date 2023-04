Sonia Bruganelli, "mio marito, gossip vero": tam tam impazzito sui social

24 aprile 2023 a

a

a

Negli ultimi giorni è impazzito il gossip su Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Si era rincorsa la voce secondo cui i due fossero a un passo dalla separazione. A smentire tutto però ci ha pensato proprio la Bruganelli ieri a Verissimo, in collegamento con Silvia Toffanin. L'opinionista tv poi è tornata su questo rumor giocandoci su e prendendosi gioco di chi ha messo in giro le voci sulla fine del suo matrimonio. Su Instagram, infatti, ha postato una foto insieme a una sua amica e ha scritto: “Mio marito, gossip vero”.

Ieri, tra l'altro, l'incursione a sorpresa di Bonolis durante l'intervista della moglie a Verissimo ha messo definitivamente fine alle chiacchiere di queste settimane. Il matrimonio è saldo. In questo periodo inoltre la coppia sta lavorando spalla a spalla anche per la nuova edizione di Ciao Darwin. A conferma di tutto questo la Bruganelli su Instagram ha scritto: “Viviamo nel presente”.

"Io e Paolo Bonolis? Come stanno le cose": la Bruganelli si confessa dalla Toffanin

La notizia lanciata in questi giorni, comunque, non era affatto passata inosservata. Anzi, si è alzato un polverone senza precedenti. Proprio per questo i due personaggi televisivi si sono sentiti costretti a dire la loro. Intanto si parla già della prossima edizione del GfVip. E pare che il futuro della Bruganelli come opinionista sia abbastanza incerto. Lei stessa di recente ha ammesso di essere pronta a lasciare la sua poltrona a nuove leve.