Belen Rodriguez, “sparita”: con De Martino è finita? Spuntano le prove

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno mai amato esporsi più di tanto sui social, ma la loro coppia è da sempre molto chiacchierata. Specialmente in questo frangente in cui girano numerose voci di una terza rottura. Indiscrezioni che negli ultimi giorni sono state avvalorate da alcuni movimenti, non solo social. Venerdì 7 luglio De Martino non indossava la fede alla presentazione dei palinsesti della Rai.

Un dettaglio che non è affatto passato inosservato, come il fatto che durante l’evento si sia seduto al fianco di Alessia Marcuzzi, con la quale in passato c’erano stati dei gossip su una presunta relazione “clandestina”. Due giorni più tardi, domenica 9 luglio, Belen ha rimosso da Instagram l’ultimo selfie che aveva condiviso con De Martino: era stato scattato soltanto qualche giorno fa, quando assieme al marito e ai due figli aveva trascorso una breve vacanza in barca nella splendida cornice delle isole Pontine.

Alcuni sostengono che già in quella circostanza fossero in crisi ma che stessero provando a rimediare. Adesso però l’eliminazione del selfie, aggiunta al dettaglio della fede rimossa da De Martino, ha scatenato nuovamente il gossip: che i due siano arrivati alla terza rottura della loro tormentata storia d’amore?