Belen Rodriguez, "non puoi capire le coltellate": perché ha cacciato Elio Lorenzoni

Tra Belen Rodriguez e il suo ex Elio Lorenzoni è finita a coltellate. Quasi letteralmente, a giudicare dalla confessione fornita dalla stessa showgirl argentina ospite insieme alla sorellina Cecilia a Catteland, il programma di Radio Deejay condotto da Alessandro Cattelan da lunedì al venerdì prima dell'ora di pranzo.

Le due sudamericane (che saranno protagoniste del game show di Amazon Prime Celebrity Hunted) hanno chiacchierato amabilmente del loro rapporto con la famiglia e l'Argentina. E proprio a Buenos Aires, a Capodanno, si sarebbe consumata la rottura fatale e definitiva tra la bella Belù e l'aitante imprenditore bresciano, con cui ha fatto coppia fissa per qualche mese dopo la terza, dolorosa rottura con Stefano De Martino, il padre del suo primogenito Santiago.

"Non puoi capire i coltelli che sono volati", ha a un certo punto detto la Rodriguez spiazzando non poco Cattelan e gli ascoltatori. Tutte le indiscrezioni che radio-gossip aveva messo in giro le scorse settimane si sono, insomma, concretizzate e nel giro di pochi illuminanti secondi.

"Siamo andati in Argentina per festeggiare il Capodanno", ha spiegato la Rodriguez. "C’erano Cecilia, Ignazio, Jeremias, Deborah che è la sua fidanzata, i due suoi cani, i due cani degli altri, il cane di mia zia, mia mamma, mio padre, io, il mio ex fidanzato, i miei figli". Una famiglia allargata alla sudamericana, con un clima di festa rovinato dal rapporto gelido tra mamma Veronica e Lorenzoni. "Non ci andava d’accordo, mia mamma mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti. Cosa che non fa mai. Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa".

Nessun dettaglio ulteriore sul patatrac, anche se la Rodeiguez ha voluto sottolineare il ruolo ricoperto dalla madre nella sua vita. La signora Veronica viene definita "il mio termometro. Se mia madre inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro... lo fa fuori. Anche entro poco". E così è stato anche per il povero Lorenzoni.