Georgina Rodiguez irriconoscibile: il video del Lato B che fa impazzire il mondo

Bionda, irriconoscibile, chiacchieratissima. In questi giorni si sta facendo un gran parlare di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo.

La splendida modella argentina da CR7 ha avuto due bimbe, Alana Martina e Bella Esmeralda, ma la coppia più famosa del mondo del calcio ha altri 3 figli, vale a dire il 13enne primogenito Cristiano Ronaldo Junior (che l'attaccante portoghese ex Manchester United, Real Madrid e Juventus, oggi all'Al Nassr in Arabia, avrebbe avuto da una cameriera americana secondo quanto spifferato dai soliti tabloid britannici) e i gemelli Eva e Mateo nati nel 2017 da madre surrogata.

Una famiglia super-allargata e in apparenza felicissima, con Georgina che su Instagram non manca mai di pubblicare foto di gruppo e dediche ora romantiche ora più sensuali al compagno. Eppure, secondo la stampa scandalistica portoghese, i due sarebbero in odore di crisi. E sono filtrati nelle ultime ore anche i dettagli di un contratto pre-matrimoniale (i due non sono sposati, almeno formalmente e ufficialmente) già messo a punto per mettere nero su bianco le condizioni in caso di separazione.

Si parla di 100mila euro al mese che il sempre munifico Cristiano si è impegnato a versare alla compagna influencer per il mantenimento suo e dei figli, oltre alla mega-villa "Ronaldo" a Madrid, 4mila metri quadrati per 5 milioni di euro di valore, che verrebbe lasciata alla Rodriguez. I due per il momento hanno smentito ogni voce di rottura, e in compenso Georgina su Tik Tok si diverte a pubblicare un video in cui in abito cortissimo e parrucca bionda "twerka" per allietare i suoi follower. Un video che, manco a dirlo, è stato ripreso da molti anche su X diventato virale. Alla faccia della crisi.