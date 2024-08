Giorgia Palmas, le vacanze in Sardegna con Filippo Magnini: amore e relax in piscina

30 agosto 2024 a

Come tanti altri italiani, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno scelto la Sardegna per trascorrere qualche giorno di meritato relax. Con loro ci sono anche le figlie Mia e Sofia. La coppia appare abbronzatissima e molto felice. "Quello che il mare vuole, il mare si prende" si legge nella descrizione del selfie postato dall'ex nuotatore sui social network, che lo ritrae seduto su un divanetto mentre si gode la vista spettacolare.

Giorgia Palmas, invece, preferisce mostrarsi nel suo habitat preferito. "Il suo elemento", come scrive nell'hashtag postato sulla sua foto. "Ogni tuffo fatto al mare nella mia vita ha sempre avuto lo stesso sapore e non è solo quella della salsedine… è quell’incredibile sensazione di libertà, di leggerezza, di Vita, di freschezza…"., il messaggio postato sui social dalla soubrette. La coppia si troverebbe a Lido Tamatete, in località Cala Sinzias, probabilmente nel resort di lusso a quattro stelle che sorge in questa meta turistica sulla costa sud-orientale della Sardegna, tra sabbia bianca e acqua cristallina.

I due si sono conosciuti e innamorati a Milano nel 2018. Lei aveva già una figlia, avuta da una precedente relazione con Davide Bombardini. Dopo solo un anno, Filippo le ha chiesto di sposarlo. Le nozze sarebbero dovute andare in scena pochi mesi dopo, proprio in Sardegna. Ma la pandemia ha fermato il loro sogno. L'anno seguente è nata Mia e solo dopo l'arrivo della piccola si sono sposati con rito civile a Milano. Solo a maggio del 2022 hanno potuto coronare il loro grande desiderio, organizzando una grande cerimonia di nozze sulle rive del Lago di Como.