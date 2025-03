Meteo, Mario Giuliacci: "In arrivo un ciclone terribile", ecco dove colpirà

Oggi, martedì 25 marzo, gli italiani si sono svegliati con uno splendido sole e temperature piuttosto primaverili. Ma, secondo quanto riportato dal colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , a breve arriverà un nuovo ciclone che porterà con sé piogge e forti venti di oltre 100 km/h su alcune aree. Da mercoledì 26 marzo in avanti si entrerà nel clou della fase caratterizzata dal passaggio del ciclone. Particolare al crinale appenninico, la Calabria e la Sicilia dove sono attese raffiche violente fino a 100 km/h. Anche le coste tirreniche saranno coinvolte con onde da 3-4 metri di altezza quindi in grado di portare importanti mareggiate nelle due Isole Maggiori e sulla Calabria. La Bora soffierà sull’alto-medio Adriatico con punte di 60 km/h mentre la Tramontana si farà sentire in Liguria con raffiche di oltre 50 km/h. Le piogge colpiranno in particolare il Sud e la Sicilia con un alto rischio di nubifragi.

Maltempo anche nel weekend. Nella giornata di sabato 29 marzo i rovesci riguarderanno il Nord-Ovest, Piemonte, Liguria e Lombardia in particolare. La neve è attesa sulle Alpi Occidentali a partire dai 800-1000 metri di altitudine. Sul resto della penisola avremo tempo più stabile e soleggiato con temperature vicino ai 20°C nelle ore centrali. Col passare della giornata il rischio temporali coinvolgerà anche il Centro-Sud.