Meteo, Mario Giuliacci: "Un treno di perturbazioni". Quando viene giù tutto

La fascia di giorni presa in esame da Giuliacci è quella tra lunedì 14 e giovedì 17 aprile . La pioggia bagnerà praticamente tutti i giorni gran parte del Centro-Nord , mentre al Sud e Isole, nonostante le nuvole, le piogge risulteranno meno diffuse e meno insistenti. Ecco allora che in alcune zone d'Italia in pochi giorni cadrà davvero tanta pioggia .

La prossima potrebbe essere la prima Pasqua all'insegna del sole e del tempo. Nel frattempo, però, gli italiani dovranno fare i conti con una nuova perturbazione. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , già nel fine settimana è attesa una nuova perturbazione e quindi un peggioramento del tempo. Sarà il preludio di quello che ci attende la prossima settimana, perché i giorni prima di Pasqua vedranno l'Italia attraversata da un treno di perturbazioni che porterà maltempo insistente soprattutto in alcune regioni.

In base alle ultime proiezioni dei modelli fisico-matematici, in quasi tutto il Nord, a eccezione di Emilia e Romagna, cadranno oltre 50 millimetri di pioggia, con accumuli che in Liguria e sulle zone alpine oltrepasseranno anche i 100 millimetri; e qui, sulle Alpi, cadrà abbondante anche la neve, ma solo a quote elevate, perché rispetto alla situazione attuale le temperature risaliranno e, a dispetto del maltempo, avranno un sapore decisamente più primaverile. Tanta pioggia, con accumuli in generale attorno a 60-80 millimetri, anche in Toscana, mentre nel resto del Centro i quantitativi si aggireranno attorno ai 20-40 millimetri.