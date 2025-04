Meteo, pioggia no-stop: si scatena l'inferno prima di Pasqua

Si preannuncia estremamente turbolenta, dal punto di vista meteorologico, la settimana verso la Pasqua. Sono attesi, infatti, ben due fronti perturbati, uno dei quali particolarmente insidioso e persistente, che porterà con sé una pioggia quasi no-stop. Lo riporta ilMeteo.it. Il maltempo comincerà domenica 13 aprile, quando piogge e temporali sparsi bagneranno soprattutto il Nord e l'alto Tirreno, in particolare la Toscana.

Poi la situazione peggiorerà tra martedì 15 e giovedì 17 aprile a causa di un ciclone semi-stazionario sull'Italia che, non riuscendo a spostarsi verso Est per via di un anticiclone localizzato nei pressi dei Balcani, rimarrà per tre giorni sul nostro Paese, provocando maltempo continuo, con piogge battenti al Centro-Nord e rischio di nubifragi. Le regioni più colpite saranno quelle settentrionali. Potrebbero cadere quasi 300 mm di pioggia nel giro di due-tre giorni. Fuori dal raggio di azione del ciclone il Sud e le Isole maggiori dove, grazie ai venti di Scirocco, ci saranno invece temperature molto elevate per il periodo.