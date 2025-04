Meteo-Giuliacci, chi si rovina Pasqua e Pasquetta

Pasqua e Pasquetta si avvicinano e in tanti si chiedono se il tempo ci grazierà. Stando alle previsioni del team di Mario Giuliacci non tutta Italia dovrà fare i conti col maltempo. Certo è - si legge sul sito - che fino a giovedì 17 aprile gli italiani avranno davvero bisogno dell'ombrello. Eppure, per le proiezioni più aggiornate per venerdì 18 aprile è atteso un primo parziale miglioramento del tempo, con piogge meno diffuse e meno insistenti. Andrà poi meglio andrà nella giornata di sabato 19 aprile, quando in gran parte del Paese tornerà il sole.

E Pasqua? Per il 20 aprile i meteorologi non escludono che in tutte le regioni si alternino momenti di sole e temporanei annuvolamenti. Senza piogge però e con temperature tipicamente primaverili. Discorso simile per Pasquetta, anche se si potrà assistere addirittura a un leggero aumento dell'instabilità.