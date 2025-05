Conclave, la mossa dei vescovi comunisti contro Parolin

Nelle vesti di segretario di Stato del Vaticano, Parolin ha giocato un ruolo chiave nelle trattative che nel 2018 hanno portato alla firma dell’Accordo provvisorio che ha stabilito nuove procedure per la nomina dei vescovi in Cina : un patto di collaborazione mai reso del tutto pubblico tra la Santa Sede e Pechino, rinnovato l’ultima volta lo scorso 2 novembre per un ulteriore quadriennio.

La questione cinese, tanto grande quanto è esteso il territorio della nazione asiatica, che rischia di trasformarsi in una faccenda molto ingombrante per il prossimo papato, prima ancora che dal Conclave emerga un nome su tutti. Se tra questi poi, nelle tante previsioni che anticipano lo storico evento, spunta quello del cardinale Pietro Parolin, il tema diventa ancora più caldo.

Un accordo contestato dagli ambienti più conservatori della Chiesa e che oggi è al centro di un acceso dibattito che trova spunti soprattutto negli Stati Uniti del secondo mandato trumpiano, contrassegnato dalla guerra commerciale con la Cina. Tra i tanti gruppi di dibattito che si stanno dedicando alla questione c’è in prima fila il “Committee on The Present Danger: China (CPDC)”, che si ispira ai precedenti comitati che portano avanti istanze anticomuniste. La campagna Repeal the Deal, revocare l’Accordo, chiede che ne vengano portati alla luce tutti i termini e con essi gli effetti sulla comunità cattolica e più in generale cristiana sottoposta alle politiche oppressive del regime guidato da Xi Jinping, dove opera la cosiddetta chiesa patriottica, istituita nel 1957 dalle autorità comuniste per estendere il controllo sulle attività religiose. E poi c’è la underground Church, la comunità che sfida le regole imposte, fedele a Roma.

Con il trattato di collaborazione, è l’accusa giunta ieri dal CPDC, 8 vescovi nominati dal governo sono stati riconosciuti dalla Santa Sede, a discapito di quelli cattolici che hanno dovuto subire detenzioni e persecuzioni per il loro non allineamento. Invece di sostenere la “underground Church”, il Vaticano ha dato via libera alle persecuzioni, è il pensiero raccolto dalla conferenza online che si è tenuta ieri e durante la quale è stato citato proprio Parolin, «sostenitore del patto». L’altro nome ricordato è stato quello del cardinale emerito di Hong Kong, il 93enne Joseph Zen Ze-kiun, che già nel 2018 aveva definito la stretta di mano «un patto con il demonio». Il cardinale Zen, che nei giorni scorsi ha celebrato messa nella Grotte vaticane e ha sostato in preghiera sulla tomba di Benedetto XVI, interverrà alle congregazioni generali che precedono il Conclave e potrebbe discutere proprio dell’Accordo con la Cina.