Garlasco, il mistero della borsetta di Chiara: "Non è mai stata rubata"

La borsetta di Chiara Poggi è sparita? Stando a quanto sostengono i genitori della vittima del delitto di Garlasco è sempre rimasta a casa loro. Anche se dai vecchi atti del 2007 spuntava un vero e proprio mistero. La borsetta infatti non fu sequestrata nella casa dell'omicidio. E qualche tempo dopo sparì nel nulla. Si sarebbe trattato di un misterioso furto nella casa in cui i familiari di Chiara si erano trasferiti qualche giorno dopo il delitto. "Questa borsa non è mai sparita nel nulla, ce l'abbiamo noi. Ci è stata restituita dai carabinieri qualche giorno dopo il 13 agosto, quando Chiara fu uccisa", hanno spiegato i genitori di Chiara Poggi a TgCom24. Tra l'altro nella borsa c'era il famoso scontrino della pizzeria, fotografato dagli inquirenti.

Gli altri oggetti, invece, non sarebbero mai stati repertati. "Molti articoli di giornale parlano di questa borsa rubata - ha spiegato il padre di Chiara - Quella borsa però ce l'abbiamo noi, non è mai stata presa e non abbiamo mai denunciato alcun furto. Ci è stata restituita qualche giorno dopo il delitto. È vero che abbiamo subito un furto in casa qualche giorno dopo la restituzione della Pinko Bag ma la borsa non ci è mai stata sottratta. Lo vogliamo chiarire subito per evitare speculazioni in tv su una notizia non vera".