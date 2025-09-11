Orrore sul treno Bologna-Bolzano, massacra la compagna incinta: chi è la belva

Un cittadino marocchino di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri di Poggio Rusco, in provincia di Mantova, con l'accusa di aver minacciato e picchiato la compagna 25enne incinta. Il capotreno del treno regionale Bologna-Bolzano ha segnalato al 112 come il ragazzo stesso strattonando la ragazza, scendendo poi alla fermata di Poggio Rusco erano scesi dal treno. Analoga chiamata è giunta al 112 da un cittadino, allarmatosi dalle urla della giovane nei pressi della stazione ferroviaria, segnalando una lite molto accesa. All'arrivo dei militari, la giovane mostrava segni evidenti sul collo, sulle gambe e in altre parti del corpo.

La vittima ha riferito che il compagno l'avrebbe afferrata per il collo tentando di strangolarla, e l'avrebbe percossa con degli schiaffi, costringendola a rimanere seduta nel treno, strappandole la maglietta e la borsetta che aveva a tracollo. Chiamata un'ambulanza, la ragazza è stata trasportata presso l'Ospedale Civile di Borgo Mantovano, per le cure del caso. Lo straniero è stato accompagnato presso la stazione dei carabinieri.