mercoledì 24 settembre 2025
Anm, il presidente Parodi sale a bordo della Flotilla: "Un motivo ci sarà"

"È un fatto molto inquietante. Al di là delle idee politiche, se c'è un attacco a una Flotilla, che è lì per fini civili e umanitari, credo sia un passaggio molto preoccupante": il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) Cesare Parodi lo ha detto a margine di un convegno al Senato, interpellato dall'Adnkronos sull'attacco con droni alle imbarcazioni della Sumud Flotilla, una spedizione diretta a Gaza con a bordo anche cittadini italiani, e sulla decisione del ministro della Difesa Guido Crosetto di inviare la fregata multiruolo Fasan della Marina Militare.

"Questa situazione cambia il quadro generale - ha proseguito Parodi - io non voglio parlare di politica, ma prendo atto che se il ministro Crosetto manda una nave evidentemente un motivo ci sarà e, da cittadini, lo osserviamo tutti con grandissima preoccupazione. Preoccupazione per chi sta vivendo queste ore direttamente, ma preoccupazione anche per tutti noi che vorremmo vivere in pace e invece vediamo questa pace, non solo da lì ma da molte parti, fortemente compromessa".

Il presidente dell'Anm, infine, ha chiosato: "Oggi abbiamo una guerra a nord in Ucraina, una guerra a Sud a Gaza, varie guerre nel mondo. C'è un quadro profondamente cambiato e da cittadino sono preoccupato per queste guerre che si avvicinano sempre di più".

