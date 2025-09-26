Libero logo
Genova, i pro-Pal passano il limite: aggredito un tecnico dell'università occupata

di Andrea Carrabinovenerdì 26 settembre 2025
(Ansa)

Oltre alle foto del ministro dell'Università Anna Maria Bernini e del rettore Federico Delfino - entrambe con un mirino in fronte -, anche un'aggressione - sia fisica che verbale - a un dipendente tecnico amministrativo. All'Università di Genova i pro-Pal, che hanno occupato la facoltà, fanno sul serio.  Secondo quanto riferito dall’Università, all’aggressione, su cui sono in corso indagini, avrebbero assistito altri dipendenti dell’ateneo. Il clima è diventato insostenibile: atti vandalici, danneggiamenti, scritte minacciose sui muri. Chi ha avuto modo di parlare con Bernini l'ha descritta come "furibonda".

Attraverso il rettore dell'università, il ministro Bernini ha voluto esprimere solidarietà al lavoratore, "colpevole" soltanto di voler svolgere il proprio dovere. Inoltre, il ministro ha fatto sapere che "si costituirà parte civile nei processi relativi agli episodi di violenza e sosterrà con ogni mezzo i rettori, come il professor Federico Delfino, che denunceranno occupazioni e soprusi nei dipartimenti". Il ministro ha poi chiesto al rettore di tenerla aggiornata sulle condizioni di salute del dipendente tecnico amministrativo.

"Le violenze nelle università e il blocco delle lezioni sono inaccettabili. Dopo l’aggressione al professor Rino Casella a Pisa, oggi a Genova alcuni studenti hanno occupato il rettorato, impedendo l’ingresso all’ateneo e negando ad altri studenti il diritto di seguire le lezioni. Aggredire docenti o ostacolare l’attività didattica non è esercizio del dissenso, ma sono reati", ha spiegato ancora Anna Maria Bernini.  

