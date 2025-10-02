Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Meteo, Mario Giuliacci: fronte invernale dalla Russia, crollo termico

di
Libero logo
giovedì 2 ottobre 2025
Meteo, Mario Giuliacci: fronte invernale dalla Russia, crollo termico

(Pixabay)

1' di lettura

Il freddo invernale travolgerà l'Italia nei prossimi giorni: tutta "colpa" di un fronte proveniente dalla Russia, che ha già raggiunto il Paese portando aria gelida e facendo scendere le temperature in un modo anomalo per il periodo. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. A tutto questo si aggiungeranno venti di Bora e Grecale, che trasporteranno masse d’aria fredda e secca. Cosa che farà aumentare la percezione del freddo.

Il calo dei valori termici sarà più drastico al Nord e al Centro che nel resto d'Italia: sulle regioni settentrionali e sulle zone più interne del Centro la diminuzione delle temperature sarà ancora più forte anche per via dell’assenza di nuvolosità. Nelle ore notturne le minime potranno scendere fino a 7/8 °C. Mentre durante il giorno, grazie a un clima stabile e soleggiato, la percezione del freddo sarà mitigata dal sole.

Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Freddo invernale". Ecco la data da segnare

L’Italia si prepara a un brusco calo delle temperature che segnerà un vero e proprio assaggio d’inver...

Se al Nord un vortice di maltempo aumenterà la dinamicità del meteo, al Sud e nelle regioni adriatiche invece la situazione sarà diversa. Ci saranno piogge, temporali localizzati e nuvolosità. E la mancanza di sole farà percepire ancora più freddo durante il giorno. Al contrario, nelle ore notturne la presenza delle nuvole ridurrà la discesa delle temperature.

Meteo, Mario Giuliacci: corrente fredda dalla Russia, verso un weekend polare

Una corrente fredda dalla Russia travolgerà l'Italia nei prossimi giorni. Lo si legge sul sito del colonnello...

Crollo delle temperature Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Freddo invernale". Ecco la data da segnare

Che tempo farà Meteo, Mario Giuliacci: corrente fredda dalla Russia, verso un weekend polare

Meteo Giuliacci Meteo, Mario Giuliacci: dal 1° ottobre freddo artico, ecco dove

tag
meteo
mario giuliacci

Crollo delle temperature Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Freddo invernale". Ecco la data da segnare

Che tempo farà Meteo, Mario Giuliacci: corrente fredda dalla Russia, verso un weekend polare

Meteo Giuliacci Meteo, Mario Giuliacci: dal 1° ottobre freddo artico, ecco dove

ti potrebbero interessare

1061x707

Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Freddo invernale". Ecco la data da segnare

Redazione
1280x855

Meteo, Mario Giuliacci: corrente fredda dalla Russia, verso un weekend polare

Redazione
1280x853

Meteo, Mario Giuliacci: dal 1° ottobre freddo artico, ecco dove

Redazione
3072x1814

Meteo, Mario Giuliacci: meno 10 gradi, inizia una settimana da incubo

Redazione