Meteo, Mario Giuliacci: fronte invernale dalla Russia, crollo termico

Il freddo invernale travolgerà l'Italia nei prossimi giorni: tutta "colpa" di un fronte proveniente dalla Russia, che ha già raggiunto il Paese portando aria gelida e facendo scendere le temperature in un modo anomalo per il periodo. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. A tutto questo si aggiungeranno venti di Bora e Grecale, che trasporteranno masse d’aria fredda e secca. Cosa che farà aumentare la percezione del freddo.
Il calo dei valori termici sarà più drastico al Nord e al Centro che nel resto d'Italia: sulle regioni settentrionali e sulle zone più interne del Centro la diminuzione delle temperature sarà ancora più forte anche per via dell’assenza di nuvolosità. Nelle ore notturne le minime potranno scendere fino a 7/8 °C. Mentre durante il giorno, grazie a un clima stabile e soleggiato, la percezione del freddo sarà mitigata dal sole.
Se al Nord un vortice di maltempo aumenterà la dinamicità del meteo, al Sud e nelle regioni adriatiche invece la situazione sarà diversa. Ci saranno piogge, temporali localizzati e nuvolosità. E la mancanza di sole farà percepire ancora più freddo durante il giorno. Al contrario, nelle ore notturne la presenza delle nuvole ridurrà la discesa delle temperature.