Meteo, Mario Giuliacci: "Ottobrata in arrivo", come cambia il tempo

di
venerdì 3 ottobre 2025
Aria più calda in arrivo. Dopo una settimana di freddo quasi "invernale", ecco che all'orizzonte si vedono novità. Per la prossima settimana - è la previsione del team di Mario Giuliacci - è possibile il ritorno dell’anticiclone che interesserà tutta l’Europa centro-occidentale e il bacino del Mediterraneo e raccoglierà ulteriore aria più calda e stabile.

Un'occasione perfetta per parlare di "ottobrata". Una parola - proseguono i meteorologi - utilizzata nel campo meteorologico, indicata una fase del mese di ottobre in cui l’alta pressione perdura per diversi giorni portando stabilità atmosferica, temperature più miti e proteggendo l’Italia dall’arrivo di piogge. Queste condizioni potrebbero ricordare più il fine estate che l’autunno.

In particolare, "nella giornata di lunedì 6 ottobre avremo gli ultimi fenomeni piovoso su Calabria e Sicilia. Avremo stabilità, sole e aumento dei valori termici per tutta la settimana. Queste condizioni si sentiranno specialmente sul Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Nelle ore più calde si registreranno massime che arriveranno ai 24-25°C anche in città come Roma, Napoli, Palermo". Una fase che potrebbe durare addirittura fino a metà mese con una sorta di blocco dell’alta pressione. Anche se sarebbe sempre collocata sulla parte più occidentale dell’Europa. 

Qui le previsioni dettagliate del team di Mario Giuliacci

