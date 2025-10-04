Libero logo
Siena, senegalese violenta 17enne al parco: era in attesa di permesso di soggiorno

di Andrea Carrabinosabato 4 ottobre 2025
(Pixabay)

Ancora un episodio di violenza nelle nostre città. Aggredisce una ragazza minorenne mentre lei faceva jogging, poi viene individuato e arrestato per violenza sessuale. È quanto accaduto nel Senese, in un parco pubblico di Poggibonsi (Siena). L'arrestato, come ha spiegato La Nazione, è un cittadino senegalese di 21 anni che, secondo quanto si apprende, avrebbe seguito in bicicletta la ragazzina per poi bloccarla e gettarla a terra tentando l'approccio sessuale.

La giovane è però riuscita a divincolarsi e a scappare. Subito dopo la 17enne ha raggiunto una stazione dei carabinieri dove ha denunciato il suo aggressore. Dopo le indagini e l'arresto, secondo quanto riportato dal quotidiano, il 21enne senegalese è stato posto dal tribunale agli arresti domiciliari con l'accusa di presunta violenza sessuale. L'episodio avvenne in pieno giorno, alla fine di luglio ma dopo due mesi di indagini l'Arma lo ha individuato e arrestato.

Carabiniere azzannato da un ladro ghanese: orrore a Giugliano

Un controllo di routine si è trasformato in un inseguimento dai contorni tragici e surreali, inseguimento avvenut...

Ieri, venerdì 3 ottobre, il 21enne del Senegal avrebbe dovuto tenere l'interrogatorio di garanzia ma è stato rinviato. Il motivo? Il 21enne, come ha sottolineato La Nazione, è in attesa del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

