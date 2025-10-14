Meteo, Mario Giuliacci: "Infiltrazioni di correnti a est", cosa cambia

Ribaltone in vista: dimenticate il sole, stanno arrivando le piogge. Tra martedì 14 e giovedì 16 ottobre ecco che assisteremo al maltempo e a un calo delle temperature. Tutta colpa delle infiltrazione di correnti fresche da est , con il nucleo dell'aria fredda polare che rimarrà però a debita distanza, confinato sull'Europa Orientale. Risultato?

Intanto non mancheranno le piogge e il brutto tempo. Tutta colpa del vortice di bassa pressione che negli ultimi giorni ha vagabondato sul Mediterraneo Centrale e che tra mercoledì 15 e venerdì 17 ottobre si spingerà più vicino alla nostra Penisola. Occhi puntati su gran parte del Sud e Isole, con il possibile - ma anche parziale - coinvolgimento del Centro, e in particolare di alcune aree di Lazio, Abruzzo e Molise. Mentre al Nord il tempo rimarrà decisamente più stabile e asciutto. Insomma, previsioni tipiche di ottobre.