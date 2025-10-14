Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Meteo, Mario Giuliacci: "Infiltrazioni di correnti a est", cosa cambia

di
martedì 14 ottobre 2025
Ribaltone in vista: dimenticate il sole, stanno arrivando le piogge. Tra martedì 14 e giovedì 16 ottobre ecco che assisteremo al maltempo e a un calo delle temperature. Tutta colpa delle infiltrazione di correnti fresche da est, con il nucleo dell'aria fredda polare che rimarrà però a debita distanza, confinato sull'Europa Orientale. Risultato?

Stando ai meteorologi del team di Mario Giuliacci ciò comporta che nella seconda parte della settimana le temperature scenderanno anche al di sotto della norma, ma su valori comunque autunnali, e quindi, contrariamente a quanto proposto dai modelli qualche giorno fa, niente a che vedere con un vero anticipo di freddo invernale. 

Dimenticatevi questo fine settimana: martedì 14 ottobre segna l'inizio del "vero" autunno, con poco...

Intanto non mancheranno le piogge e il brutto tempo. Tutta colpa del vortice di bassa pressione che negli ultimi giorni ha vagabondato sul Mediterraneo Centrale e che tra mercoledì 15 e venerdì 17 ottobre si spingerà più vicino alla nostra Penisola. Occhi puntati su gran parte del Sud e Isole, con il possibile - ma anche parziale - coinvolgimento del Centro, e in particolare di alcune aree di Lazio, Abruzzo e Molise. Mentre al Nord il tempo rimarrà decisamente più stabile e asciutto. Insomma, previsioni tipiche di ottobre.

Meteo, Mario Giuliacci: cicloni e alluvioni, svolta al peggio

Meteo, solo belle notizie: ecco che settimana sarà

Meteo, Mario Giuliacci: "Un ciclone si abbatte sull'Italia". Ecco dove

Meteo Giuliacci, Italia spaccata in due: sole e pioggia, ecco dove

