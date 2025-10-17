Meteo-Giuliacci, ciclone in arrivo: eventi estremi e nubifragi, ecco dove

Nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre si formerà un ciclone sul Tirreno grazie al sopraggiungere di correnti instabili. A causa dell’incontro tra masse d’aria di origine diversa è possibile assistere a eventi violenti come locali nubifragi, forti colpi di vento specialmente su Toscana, Lazio e Campania.

Piogge in vista. Il maltempo non colpirà solo il weekend. Già dalla prossima settimana una depressione collocata sull’Europa centro-settentrionale e Oceano Atlantico guiderà una perturbazione verso l’Italia. A partire dalla giornata di lunedì 20 ottobre inizierà infatti il peggioramento anche per le regioni settentrionali. Ecco allora che - come riportato dal team di meteorologi di Mario Giuliacci -, avremo le prime nevicate sulle Alpi a partire dai 2000/2100 metri di altitudine.

In questo caso le temperature miti lasceranno spazio ai valori termici che caleranno, specialmente dove avremo le precipitazioni. Ma ecco che a metà settimana avremo ancora una volta una novità. Da giovedì 23 ottobre l’alta pressione proverà ad allungarsi nuovamente sull’Europa centro-occidentale e Mediterraneo. Farà da scudo per le precipitazioni di origine atlantica e per le correnti provenienti dal Nord Europa. Risultato? Si creerà una fase stabile con temperature oltre alle medie del periodo.