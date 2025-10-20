Meteo, la condanna: una perturbazione travolge l'Italia

Addio bel tempo: la settimana inizia all'insegna di nuvole e pioggia a causa di una profonda depressione atlantica che introdurrà sull'Europa masse d'aria umide, miti e molto instabili, come si legge su 3BMeteo. La perturbazione, che ha già toccato Regno Unito, Francia e Spagna, raggiungerà l'Italia oggi, lunedì 20 ottobre, e non la lascerà almeno fino a mercoledì 22, quando si allontanerà verso la Grecia. Poi un nuovo peggioramento è atteso nel weekend del 25-26 ottobre.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, il tempo peggiorerà soprattutto al Nord, in particolare al Nordovest, interessato da piogge, rovesci e temporali, anche abbondanti, nonché da un calo sostanzioso delle temperature. Sul resto della Penisola, invece, il tempo sarà ancora buono con pochi elementi di instabilità. Domani, martedì 21 ottobre, il maltempo interesserà ancora parte del Nord e le regioni centrali, soprattutto quelle del versante tirrenico, portando con sé rovesci e temporali che in serata raggiungeranno la Campania.