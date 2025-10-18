Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Meteo Giuliacci, autunno? Non ancora, quando torna il caldo

di
Libero logo
sabato 18 ottobre 2025
Meteo Giuliacci, autunno? Non ancora, quando torna il caldo

2' di lettura

Maltempo sì, ma non troppo: stando alle ultime previsioni comparse sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it, dopo una perturbazione che movimenterà un po' il weekend, tornerà l'alta pressione con temperature miti e anche alte per la media del periodo. Vivremo, insomma, delle vere e proprie montagne russe in termini di temperature: se all’inizio della prossima settimana in Italia ci saranno valori termici in discesa, già da giovedì 23 ottobre la situazione sarà diversa. 

La Penisola, inoltre, risulta spaccata in due: al Nord e al Centro ci sono temperature gradevoli e stabilità, mentre al Sud e sulle due Isole Maggiori si cominciano a sentire gli effetti dell’autunno, come nuvole, piogge e temperature più fresche. In questo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 ottobre, una perturbazione colpirà prima il Nord-Ovest e in un secondo momento anche le regioni meridionali. E di conseguenza le temperature andranno giù. Lunedì 20 ottobre, in particolare, il Nord Italia sarà bagnato da pioggia e temporali, con fenomeni intensi soprattutto in Liguria. Martedì 21, invece, il maltempo si sposterà sul Nord-Est e sul Centro. Mentre al Sud ci sarà un aumento delle temperature. Poi da mercoledì 22 cambia tutto. La perturbazione arriverà anche nel Mezzogiorno. 

Meteo-Giuliacci, ciclone in arrivo: eventi estremi e nubifragi, ecco dove

Piogge in vista. Il maltempo non colpirà solo il weekend. Già dalla prossima settimana una depressione col...

Secondo le ultime previsioni, però, la fine del mese potrebbe essere caratterizzata da un ritorno dell’alta pressione con temperature al di sopra delle medie. Torna il caldo, dunque. Da giovedì 23 e venerdì 24 ottobre le temperature potranno sfiorare anche i 30°C sulle due Isole Maggiori e su alcune zone del Sud e del Centro.

Meteo Giuliacci, doppia ondata di maltempo: chi finisce sotto la pioggia nel weekend

Il bel tempo non durerà ancora a lungo: due ondate di maltempo stanno per travolgere l'Italia, come si legge ...

La previsione Meteo-Giuliacci, ciclone in arrivo: eventi estremi e nubifragi, ecco dove

Meteo Giuliacci Meteo Giuliacci, doppia ondata di maltempo: chi finisce sotto la pioggia nel weekend

La previsione Meteo, sentenza-Giuliacci: weekend rovinato, chi paga dazio

tag
meteo
mario giuliacci

La previsione Meteo-Giuliacci, ciclone in arrivo: eventi estremi e nubifragi, ecco dove

Meteo Giuliacci Meteo Giuliacci, doppia ondata di maltempo: chi finisce sotto la pioggia nel weekend

La previsione Meteo, sentenza-Giuliacci: weekend rovinato, chi paga dazio

ti potrebbero interessare

1920x1250

Meteo-Giuliacci, ciclone in arrivo: eventi estremi e nubifragi, ecco dove

Redazione
1280x720

Meteo Giuliacci, doppia ondata di maltempo: chi finisce sotto la pioggia nel weekend

Redazione
511x333

Meteo, sentenza-Giuliacci: weekend rovinato, chi paga dazio

Redazione
7088x4741

Meteo, Mario Giuliacci: "Infiltrazioni di correnti a est", cosa cambia

Redazione