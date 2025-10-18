Meteo Giuliacci, autunno? Non ancora, quando torna il caldo

Maltempo sì, ma non troppo: stando alle ultime previsioni comparse sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it, dopo una perturbazione che movimenterà un po' il weekend, tornerà l'alta pressione con temperature miti e anche alte per la media del periodo. Vivremo, insomma, delle vere e proprie montagne russe in termini di temperature: se all’inizio della prossima settimana in Italia ci saranno valori termici in discesa, già da giovedì 23 ottobre la situazione sarà diversa.

La Penisola, inoltre, risulta spaccata in due: al Nord e al Centro ci sono temperature gradevoli e stabilità, mentre al Sud e sulle due Isole Maggiori si cominciano a sentire gli effetti dell’autunno, come nuvole, piogge e temperature più fresche. In questo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 ottobre, una perturbazione colpirà prima il Nord-Ovest e in un secondo momento anche le regioni meridionali. E di conseguenza le temperature andranno giù. Lunedì 20 ottobre, in particolare, il Nord Italia sarà bagnato da pioggia e temporali, con fenomeni intensi soprattutto in Liguria. Martedì 21, invece, il maltempo si sposterà sul Nord-Est e sul Centro. Mentre al Sud ci sarà un aumento delle temperature. Poi da mercoledì 22 cambia tutto. La perturbazione arriverà anche nel Mezzogiorno.